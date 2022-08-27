Первый каналГраждане ДНР, ЛНР и Украины могут находиться в России без ограничения срока пребыванияУказ, согласно которому граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут временно жить в России без ограничения сроков и работать без патентов, подписал накануне президент Владимир Путин.ТелепортТакже работодатели обязаны уведомить территориальный орган МВД о заключении и прекращении трудовых договоров с приезжими из ДНР, ЛНР и с Украины.ТАССГраждане Украины, ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории России, должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и медосвидетельствование.ИзвестияУточняется, что выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тысяч рублей.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналИзвестияНТВПрофильRuBaltic.RuГазета.RuТК ЗвездаТелеканал 360°НТВИзвестияКрым 24YA62.ruREGNUMVesiskitim.ruRT на русскомНародные новостиiReactorФАНПодробнее о событииПутин разрешил гражданам ДНР, ЛНР, Украины временно пребывать в РФ без ограничения сроковТАССвчера в 09:22Путин разрешил гражданам Украины и ЛДНР пребывать в РФ без ограничения сроковТК Звездавчера в 08:49Путин подписал указ: жителям ДНР, ЛНР и Украины разрешили оставаться в РФ без ограниченийLenta.ruвчера в 08:41Путин подписал указ об условиях пребывания граждан ДНР, ЛНР и Украины в РоссииРИА Новостивчера в 08:47Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан Украины, ЛНР и ДНР в РоссииRT на русскомвчера в 08:34Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины бессрочное пребывание в РФИзвестиявчера в 08:31Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан ДНР и ЛНР в РоссииГазета.Ruвчера в 08:56Показать ещёОценить740Поделиться