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Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания

Указ
, согласно которому граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут временно жить в России без ограничения сроков и работать без патентов, подписал накануне президент Владимир Путин.
Телепорт
Также работодатели обязаны уведомить территориальный орган МВД о заключении и прекращении трудовых договоров с приезжими из ДНР, ЛНР и с Украины.
ТАСС
Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории России, должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и медосвидетельствование.
Известия
Уточняется, что выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тысяч рублей.
Lenta.ru

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