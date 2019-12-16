Путешествующие россияне после вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз смогут получить пятилетний въездной документ, рассказал РИА Новости генконсул Италии Франческо Форте.

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Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет. Об этом РИА Новости заявил генконсул Италии Франческо Форте.

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