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Граждане РФ учитывают уровень ставки при выборе банка для ипотеки

Согласно исследованию Райффайзенбанка, большинство граждан Российской Федерации при выборе кредитной организации для оформления ипотеки учитывает уровень процентной ставки. Именно этот фактор выделили 92 % участников опроса.В источнике
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Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки

Главным образом при выборе ипотечного кредита россияне (92%) ориентируются на уровень процентной ставки, однако это далеко не единственный критерий принятия решения, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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