Коронавирус
РБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБКвчера в 17:00
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Клиенты российских банков стали закрывать вклады на фоне введения налога на процентный доход
Эхо Москвывчера в 22:04
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