Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).

с чего всё началось

Пока банк не ожидает массовых закрытий вкладов клиентами.

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

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