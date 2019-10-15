Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.

Экономика и жизнь

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Политика Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Происшествия Смертельное избиение красноярца спровоцировало народный сход Жители Красноярска, потрясённые и возмущённые информацией о смертельном избиении спортсмена двумя местными жителями, устроили народный сход у прокуратуры.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Наука Кожу генетически модифицированной свиньи впервые пересадили человеку Пациенту с ожогом впервые пересадили кожу свиней, которых генетически модифицировали так, чтобы их ткани не вызывали отторжения.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Происшествия Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года.

Авто Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры Маски сняты: хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.

Общество Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.

Армия и оружие Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.

Общество Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Армия и оружие Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.

Спорт Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.

Шоу-бизнес Южнокорейская звезда Солли найдена мертвой 25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Авто Volkswagen представил купе-кроссовер Teramont Cross Sport Компания Volkswagen представила новый кроссовер Atlas Cross Sport — серийную купеобразную версию модели Volkswagen Atlas, известную в России как Volkswagen Teramont.

Кино Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене» Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.