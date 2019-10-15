Общество

Дума ТВДума ТВГраждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
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Россияне стали лояльнее относиться к теневой экономике

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Krasnoyarskmedia.ru08:15

Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике

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Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Жители Красноярска, потрясённые и возмущённые информацией о смертельном избиении спортсмена двумя местными жителями, устроили народный сход у прокуратуры.
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Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
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REGNUM 07:22
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Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко

Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
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Общество

Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова

Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
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Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
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Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Армия и оружие

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В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
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Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
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25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.
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