Общество
Дума ТВГраждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике
Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
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Тревожный симптом: россияне все чаще лояльно относятся к теневой занятости
Деловой квартал (Екатеринбург)09:36
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Политика
Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit
РЕН ТВ вчера в 08:11
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика
Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ
В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Смертельное избиение красноярца спровоцировало народный сход
Жители Красноярска, потрясённые и возмущённые информацией о смертельном избиении спортсмена двумя местными жителями, устроили народный сход у прокуратуры.
REGNUM 09:13
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Наука
Кожу генетически модифицированной свиньи впервые пересадили человеку
Пациенту с ожогом впервые пересадили кожу свиней, которых генетически модифицировали так, чтобы их ткани не вызывали отторжения.
N+1 09:03
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко
Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
News.ru 10:13
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани
Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года.
РБК 09:32
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Маски сняты: хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня 05:21
Общество
Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова
Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
Ридус вчера в 11:03
Армия и оружие
Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
RT на русском вчера в 15:41
Общество
Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
Индикатор вчера в 05:50
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Газета.Ru 08:53
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
ТАСС 11:15
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда Солли найдена мертвой
25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Inc-news.ru вчера в 17:19
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Teramont Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый кроссовер Atlas Cross Sport — серийную купеобразную версию модели Volkswagen Atlas, известную в России как Volkswagen Teramont.
Коммерсантъ вчера в 04:03
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Инфо24 10:59