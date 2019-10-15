Общество
Lenta.ruРоссияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук РАНХиГС, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 16:13
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости 16:53
Происшествия
Отец сбитого в Буйском мальчика рассказал о беседе со следователем
Отец погибшего в Уржумском районе мальчика Вани Владимир, рассказал «360», что ребенок летом находился под присмотром бабушки.
Телеканал 360° 14:55
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
ТК Звезда 13 октября в 16:26
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Наука
ИИ сможет искать нарушения в работе мозга
Группа нейрофизиологов из России и Германии разработала искусственный интеллект, который легко справляется с поисками разного рода нарушений в работе мозга человека.
Goroday.ru 12 октября в 20:14
Политика
Путин подарил принцу Абу-Даби белого кречета
В качестве подарка Путин привез наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
Газета.Ru 13:58
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 06:27
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 14:48
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
CyberSport.ru 07:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Колонна сирийской армии встретилась с отступающими бронеавтомобилями сил США на трассе Манбидж - Кобани.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
Московский Комсомолец 05:29
Авто
Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.
AutoNews 07:20
Космос
Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики
Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Радио Sputnik 20:00
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 72
Число погибших в результате удара тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 72 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести (ранее сообщалось о 60 жертвах стихии), сообщает ТАСС.
Вести.Ru 06:27
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Происшествия
В Индии на кладбище нашли заживо похороненную девочку
Известия вчера в 22:44