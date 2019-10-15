Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Политика Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.

Происшествия Дело сбитого под Кировом мальчика передано в особый отдел СК Дело сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, предположительно, нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону.

Политика Глава МИД Франции призвал к переговорам с Путиным по Сирии Для урегулирования ситуации на востоке Сирии Западу и Франции необходимо начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Политика Washington Examiner (США): Владимир Путин в своей ближневосточной стране чудес (Washington Examiner) В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября, Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне».

Происшествия Кот-наркокурьер сбежал от российских следователей По данным издания, следователи поместили животное в зооуголок «на ответственное хранение», однако кот сбежал оттуда.

Наука В России выведут животных для выращивания органов В ближайшие годы в России начнут выращивать генетически модифицированных животных, органы которых будут пригодны для дальнейшей трансплантации людям.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Происшествия Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, ожидая конца света 13 октября текущего года в провинции Дренте в Нидерландах на одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которой на протяжении девяти лет скрывались в подвале, ожидая наступление конца света.

Происшествия СК сообщил о задержании главы Новочеркасска за взятки Следователи задержали главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Общество В Госдуме поддержали очередную заморозку накопительной части пенсии Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии ещё на год - до 2022 года.