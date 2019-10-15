Общество
Дума ТВГраждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике
Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Политика
Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.
Политика
Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ
В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
Происшествия
Дело сбитого под Кировом мальчика передано в особый отдел СК
Дело сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, предположительно, нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Глава МИД Франции призвал к переговорам с Путиным по Сирии
Для урегулирования ситуации на востоке Сирии Западу и Франции необходимо начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Фигурное катание
Авербух рассказал о состоянии Тотьмяниной после операции в онкоцентре
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Политика
Washington Examiner (США): Владимир Путин в своей ближневосточной стране чудес (Washington Examiner)
В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября, Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне».
Экономика
Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов
О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал от российских следователей
По данным издания, следователи поместили животное в зооуголок «на ответственное хранение», однако кот сбежал оттуда.
Наука
В России выведут животных для выращивания органов
В ближайшие годы в России начнут выращивать генетически модифицированных животных, органы которых будут пригодны для дальнейшей трансплантации людям.
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Футбол
Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных
Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел».
Происшествия
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, ожидая конца света
13 октября текущего года в провинции Дренте в Нидерландах на одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которой на протяжении девяти лет скрывались в подвале, ожидая наступление конца света.
Политика
Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии
Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
СК сообщил о задержании главы Новочеркасска за взятки
Следователи задержали главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Общество
В Госдуме поддержали очередную заморозку накопительной части пенсии
Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии ещё на год - до 2022 года.
Общество
Российских детей защитят от падений из окон
Минстрой планирует до конца 2019 года изменить правила строительства жилых домов таким образом, чтобы предупреждать выпадение детей из окон.
Политика
Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
Отвечая на вопрос журналистов, не расстроило ли президента некачественное исполнение гимна, Песков назвал эту ситуацию сильно преувеличенной.
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.