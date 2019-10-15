Общество

Дума ТВДума ТВГраждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
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Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

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Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

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В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

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Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

РБКвчера в 06:55
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Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.
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В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
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Washington Examiner (США): Владимир Путин в своей ближневосточной стране чудес (Washington Examiner)

В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября, Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне».
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О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
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Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
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Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
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Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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Черчесов прокомментировал слова Соловьева о футболистах-миллионерах

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В ближайшие годы в России начнут выращивать генетически модифицированных животных, органы которых будут пригодны для дальнейшей трансплантации людям.
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Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

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Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, ожидая конца света

13 октября текущего года в провинции Дренте в Нидерландах на одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которой на протяжении девяти лет скрывались в подвале, ожидая наступление конца света.
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Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Следователи задержали главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде

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Армия и оружие

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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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