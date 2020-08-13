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Граждане России стали реже оформлять ИП на фоне коронавируса

Общее количество зарегистрированных в первом полугодии ИП оказалось существенно меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самый большой спад фиксировался во время распространения коронавируса, отметили аналитики компании Seldon.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
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REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

REGNUM21:45
Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49
66.ru

Пандемия COVID-19 уничтожила треть новых предпринимателей

66.ru22:56
Коммерсантъ

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Коммерсантъ21:51
Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
РБК

Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

РБК21:22
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

РИА Новости20:16

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com04:30

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

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РБК10:32

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

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Ведомости08:54
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