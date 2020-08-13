Граждане России стали реже оформлять ИП на фоне коронавируса
Общее количество зарегистрированных в первом полугодии ИП оказалось существенно меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самый большой спад фиксировался во время распространения коронавируса, отметили аналитики компании Seldon.В источнике
С чего всё началось
Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии