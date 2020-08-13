Граждане России стали реже оформлять ИП на фоне коронавируса

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Общее количество зарегистрированных в первом полугодии ИП оказалось существенно меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самый большой спад фиксировался во время распространения коронавируса, отметили аналитики компании Seldon.