Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГраждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъвчера в 18:30

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«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента

Газета.Ruвчера в 23:29

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвывчера в 22:04

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

«Ъ»: из-за коронавируса вырос спрос на товары и продукты низкого ценового сегмента

ТАССвчера в 21:20

Россияне начали экономить на еде и повседневных товарах

Телеканал 360°вчера в 21:16

Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Российская газетавчера в 22:45
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Происшествия

В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19

Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

RT на русском вчера в 22:45
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения

Названы очередные нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей.
Evo-rus.com 13 июня в 03:27
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Политика

Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
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Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Энергетика

Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
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Кино

На экраны выйдет сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка

Культуромания 13 июня в 03:45
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Общество

Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер

Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина

Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru вчера в 07:56
1,6K
Происшествия

В квартире стрелявшего в сотрудников ГИБДД нашли экстремистские материалы

В квартире Ратмира Галиева, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, обнаружили экстремистские материалы.
Газета.Ru вчера в 16:58
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Политика

МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану

Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня

В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
РБК 02:21
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Здоровье

В Самарской области собираются смягчить режим самоизоляции

16 июня в Самарской области завершается действие режима самоизоляции.
63.ru 01:44
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
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Политика

Жириновский предложил разделить США на две части

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые.
Известия 00:29
25
Происшествия

Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 20:23
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
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Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM вчера в 13:30
Экономика

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

REGNUM вчера в 06:31
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Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу

17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
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Политика

В Грузии задержали гражданина России

«Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM 02:36
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