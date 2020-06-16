Экономика
КоммерсантъГраждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
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с чего всё началось
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.Коммерсантъвчера в 18:30
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С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
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Киносервис Start проанонсировал премьеру — в ближайшее время там выйдет российский сериал «Вампиры средней полосы».
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Кандидат в президенты Польши Шимон Холовня назвал абсурдом строительство канала на Балтийской косе.
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