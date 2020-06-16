Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИз-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант". Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить.
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Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Российская газетавчера в 22:45

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвывчера в 22:04

Россияне из-за коронавируса стали экономить на еде

News.ruвчера в 22:30

«Ъ»: из-за коронавируса вырос спрос на товары и продукты низкого ценового сегмента

ТАССвчера в 21:20

Россияне начали экономить на еде и повседневных товарах

Телеканал 360°вчера в 21:16

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Общество

Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников

Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily 14 июня в 08:45
4,5K
Шоу-бизнес

Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с участием Ефремова

Шукшина в Instagram возмутилась тем, что родные Захарова стали участниками ток-шоу. Она усомнилась в искренности страданий семьи погибшего.
Общественная служба новостей вчера в 15:10
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
1,6K
Происшествия

В Екатеринбурге пьяная воспитательница легла спать в детскую кровать

Общественное телевидение России вчера в 14:15
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Армия и оружие

Генштаб армии КНДР планирует вернуть войска в демилитаризованную зону

Генеральный штаб Корейской народной армии заявил о намерении вернуть воинские подразделения в зону, которая были освобождена от военного присутствия по соглашениями между Северной и Южной Кореями.
Ведомости вчера в 19:37
15
Происшествия

В Забайкалье при спасении девочки утонули четыре человека

Российская газета вчера в 22:54
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Газета.Ru вчера в 09:11
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Здоровье

Росстат раскрыл смертность пациентов с COVID-19 в Башкирии

Росстат разместил данные о смертности инфицированных пациентов с диагнозом COVID-19 в Башкирии за апрель этого года.
Evo-rus.com вчера в 14:30
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Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова

Культуромания вчера в 08:37
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

РИА Новости 13 июня в 18:21
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Общество

Объяснена необходимость отключать телефон в поезде

В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru вчера в 22:27
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Политика

Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня.
Интерфакс вчера в 15:29
Общество

В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 17:25
737
Политика

Помпео призвал освободить осужденного в России за шпионаж Пола Уилана

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился с призывом к властям РФ освободить удерживаемого американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
Политика Сегодня вчера в 09:34
1,6K
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
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Энергетика

WSJ: турецкие компании задолжали Газпрому порядка $2 млрд

Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать.
REGNUM вчера в 14:31
1,4K
Происшествия

Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
2,8K
Происшествия

В Якутии мужчину осудили за незаконное рыболовство с ущербом 10 млн

Виновным в незаконном рыбном промысле, ущерб от которого составил более 10 миллионов рублей, признал местного жителя суд Якутии.
РЕН ТВ вчера в 22:54
Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Политика

Киев предложил провести инвентаризацию имущества в Донбассе

Делегация Киева на продолжении заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу напомнила о необходимости полного восстановления украинского законодательства на территориях самопровозглашенных республик Донбасса и предложила провести там инвентаризацию государственного и частного имущества, сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости вчера в 10:27
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Кино

Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории

Невские Новости 13 июня в 20:42
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Происшествия

Двухлетний ребенок пропал у озера в Алтайском крае

Толк вчера в 21:34
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Космос

Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе

Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru вчера в 13:12
2
Шоу-бизнес

Борю Корчевникова после развода спасает дочка Владимира Березина

Борю Корчевникова после развода спасает дочка Владимира Березина Диктор Владимир Березин вылечил онкологию благодаря Рите.
Экспресс газета вчера в 03:00
1
Политика

Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
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Футбол

Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции

Нападающий Вагнер Лав, покинувший «Коринтианс», может вернуться в Турцию, сообщает Globo Esporte.
Спорт-Экспресс вчера в 17:04
Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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