Коронавирус
Российская газетаИз-за коронавируса россияне начали экономить на еде
Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант". Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников
Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily 14 июня в 08:45
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с участием Ефремова
Шукшина в Instagram возмутилась тем, что родные Захарова стали участниками ток-шоу. Она усомнилась в искренности страданий семьи погибшего.
Общественная служба новостей вчера в 15:10
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
В Екатеринбурге пьяная воспитательница легла спать в детскую кровать
Общественное телевидение России вчера в 14:15
Армия и оружие
Генштаб армии КНДР планирует вернуть войска в демилитаризованную зону
Генеральный штаб Корейской народной армии заявил о намерении вернуть воинские подразделения в зону, которая были освобождена от военного присутствия по соглашениями между Северной и Южной Кореями.
Ведомости вчера в 19:37
Происшествия
В Забайкалье при спасении девочки утонули четыре человека
Российская газета вчера в 22:54
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru вчера в 09:11
Здоровье
Росстат раскрыл смертность пациентов с COVID-19 в Башкирии
Росстат разместил данные о смертности инфицированных пациентов с диагнозом COVID-19 в Башкирии за апрель этого года.
Evo-rus.com вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова
Культуромания вчера в 08:37
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
РИА Новости 13 июня в 18:21
Общество
Объяснена необходимость отключать телефон в поезде
В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика
Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня.
Интерфакс вчера в 15:29
Общество
В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 17:25
Политика
Помпео призвал освободить осужденного в России за шпионаж Пола Уилана
Государственный секретарь США Майк Помпео обратился с призывом к властям РФ освободить удерживаемого американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
Политика Сегодня вчера в 09:34
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Энергетика
WSJ: турецкие компании задолжали Газпрому порядка $2 млрд
Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать.
REGNUM вчера в 14:31
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
Происшествия
В Якутии мужчину осудили за незаконное рыболовство с ущербом 10 млн
Виновным в незаконном рыбном промысле, ущерб от которого составил более 10 миллионов рублей, признал местного жителя суд Якутии.
РЕН ТВ вчера в 22:54
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Политика
Киев предложил провести инвентаризацию имущества в Донбассе
Делегация Киева на продолжении заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу напомнила о необходимости полного восстановления украинского законодательства на территориях самопровозглашенных республик Донбасса и предложила провести там инвентаризацию государственного и частного имущества, сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости вчера в 10:27
Кино
Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории
Невские Новости 13 июня в 20:42
Происшествия
Двухлетний ребенок пропал у озера в Алтайском крае
Толк вчера в 21:34
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Борю Корчевникова после развода спасает дочка Владимира Березина
Борю Корчевникова после развода спасает дочка Владимира Березина Диктор Владимир Березин вылечил онкологию благодаря Рите.
Экспресс газета вчера в 03:00
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru вчера в 06:19
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Футбол
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Нападающий Вагнер Лав, покинувший «Коринтианс», может вернуться в Турцию, сообщает Globo Esporte.
Спорт-Экспресс вчера в 17:04
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29