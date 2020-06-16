Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант". Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить.

Общество Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». 4,5K

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Политика Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня.

Происшествия В Якутии мужчину осудили за незаконное рыболовство с ущербом 10 млн Виновным в незаконном рыбном промысле, ущерб от которого составил более 10 миллионов рублей, признал местного жителя суд Якутии.

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Политика Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. 45