Коронавирус
КоммерсантъГраждане экономят на еде и повседневных товарах
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
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Армия и оружие
Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19
Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России начали тестировать население Дагестана на COVID-19 в труднодоступных районах республики с использованием новейших мобильных лабораторий, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 22:50
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости 11:46
Игры
Microsoft рассказала о функции Smart Delivery для Xbox Series X и назвала поддерживающие её игры
Microsoft поделилась подробностями работы функции Smart Delivery, благодаря которой пользователи смогут купить игру для Xbox One и получить бесплатно её версию для Xbox Series X. Детали были опубликованы на официальном сайте компании.
CyberSport.ru 23:18
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
РИА Новости 09:47
Политика
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует дело по статье о клевете.
Эхо Москвы 21:04
Общество
Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь
В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия 22:52
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое
Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
ТАСС 01:00
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Кино
Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»
Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания 11:03
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Футбол
Лука Модрич: «Реалу» не хватает голов Роналду
Советский спорт 07:32
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Шукшина возмутилась поведением родных погибшего в ДТП с Ефремовым
Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
VSE42.RU 06:27
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10