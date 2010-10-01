Экономика
КоммерсантъГраждане экономят на еде и повседневных товарах
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
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Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 20:34
Культура
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15:14
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости 11:46
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings 15:26
Политика
Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
Здоровье
В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом
Среди новых ковид-положительных пациентов 1 человек приехал из Ингушетии, 15 случаев — это служебные и семейные контакты, 8 граждан поступили в медучреждения с признаками ОРВИ.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 22:47
Политика
В ВОЗ сообщили, что США не вышли из организации
Отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ, гендиректор сказал: "Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения".
ТАСС 12:54
Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Леванте»
Матч завершился со счетом 1:1. В турнирной таблице «Севилья» (51 очко) занимает третье место, «Леванте» (35) идет 12-м.
Матч ТВ 15:33
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Гаджеты
Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro
На фотографиях показаны четыре модели новых смартфонов iPhone 12.
Evo-rus.com 04:00
Здоровье
Врачи РФ объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Росстат раскрыл статистику смертности от коронавируса за апрель. COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 россиян.
URA.Ru 21:55
Армия и оружие
На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина
Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 19:50
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат 17:50
Происшествия
На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба
МВД медиа 08:28
Футбол
«Челси» выставит на трансфер шестерых футболистов
Лондонский «Челси» собирается устроить распродажу футболистов в летнее трансферное окно, об этом сообщает издание The Sun.
Евро-футбол.ру 02:40
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Общество
Особое мнение: Олег Сысуев
М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы 13:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева похвастались завтраком со своего огорода
Накануне в своём stories Галкин поделился красноречивыми кадрами, на которых запечатлён конечный результат работы на собственном огороде Максима и Аллы Борисовны.
Bimru.ru 06:41
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС 16:25
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41