По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора. На 1 апреля депозиты физлиц составили 23,34 трлн рублей. Граждане снимали в основном валютные вклады.

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

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