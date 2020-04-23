Финансы

Российская газетаРоссийская газетаГраждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора. На 1 апреля депозиты физлиц составили 23,34 трлн рублей. Граждане снимали в основном валютные вклады.
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ЦБ cообщил об оттоке средств из вкладов населения

Rambler News Service05:14

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

Российские вкладчики забрали из банков 315 миллиардов рублей

Говорит Москва04:34

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

Центробанк предупредил о новом оттоке вкладов из-за самоизоляции

Национальная служба новостей04:34

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06
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