Экономика

REGNUMREGNUMГраждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года пенсии в России размер страховой пенсии увеличится на 18%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

Заявленный ПФР рост увеличит пенсию лишь до 16,5 тыс. рублей к 2022 году

REGNUM01 ноября в 11:06

В России за три года пенсии вырастут на 18%

БК5530 октября в 20:55

Путин подписал закон, который вряд ли обрадует пенсионеров

Primpress.ru01 ноября в 04:10

В ПФР рассказали, на сколько вырастет пенсия к 2023 году

Труд31 октября в 06:51

ПФР займется нелегально занятостью

Финмаркет31 октября в 01:40

Пенсии россиян могут значительно увеличиться

Первый Тульский30 октября в 22:38

В ПФР пообещали россиянам рост пенсий на 18%

АБН01 ноября в 06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

Известия 02:17
Футбол

Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Религия

Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью вручил в воскресенье утром в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл архиепископу Иоанну, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:50
Политика

Медведев заявил о прогрессе России в сфере IT

Россия продолжает развиваться в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и сейчас работает над устранением неравенства внутри страны и усилением кибербезопасности.
Телеканал 360° 05:27
Происшествия

В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек

В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.
REGNUM вчера в 10:09
Политика

Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента

Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Pravda.Ru 01 ноября в 00:38
Армия и оружие

Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27

Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Политика

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Здоровье

Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Теннис

Свитолина и Барти вышли в финал Итогового турнира WTA

News.ru вчера в 10:18
Футбол

Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей

Народные новости вчера в 14:10
Политика

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Снаряд времен войны разорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

ТАСС 05:38
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих подержанных иномарок в России

ФАН вчера в 11:37
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Шоу-бизнес

Фото внучки Бари Алибасова растрогало интернет-пользователей

Пятый канал вчера в 23:57
Общество

Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Здоровье

Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин

ФедералПресс 31 октября в 03:30
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
Политика

Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года.
РБК 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное