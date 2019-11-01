Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года пенсии в России размер страховой пенсии увеличится на 18%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.

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Киберспорт Blizzard анонсировала Overwatch 2 Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.