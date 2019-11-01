Экономика
REGNUMГраждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года пенсии в России размер страховой пенсии увеличится на 18%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.
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Хоккей
Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США
У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
Авто
В продаже появился кроссовер Hyundai Creta нового поколения
На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Политика
Песков отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2»
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Дании усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
Авто
Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло
«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Культура
Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму
Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт.
Здоровье
Минздрав: в 54 регионах России сократилось число врачей
В 54 регионах страны в 2018 году сократилось количество врачей, при этом по стране их стало больше на 0,07%, передает РБК данные справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах.
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Фигурное катание
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Политика
Трамп о торговом соглашении с КНР: «Будет подписано где-то в США»
Соглашение по первому этапу торговых договоренностей между США и Китаем будет подписано «где-то» в Соединенных Штатах, заявил 3 ноября глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.