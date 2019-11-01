Экономика
REGNUMГраждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года пенсии в России размер страховой пенсии увеличится на 18%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.
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Происшествия
Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве
«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции.
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Общество
Гидрометцентр допустил рекордные показатели по теплу по итогам года
2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сейчас он находится на втором месте после теплого 2016-го по итогам периода с января по октябрь, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Кино
Стало известно, когда выйдет новый фильм о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила в Твиттере, что сиквел анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" выйдет 8 апреля 2022 года.
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Футбол
Краснодар — Ростов 2:2
"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Космос
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Общество
Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
Баскетбол
«Химки» победили УНИКС, Швед набрал 24 очка
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 24 очка и сделавший 8 передач.
Общество
Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь.
Происшествия
Парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле
Парикмахера Рикардо Маркеса Феррейро, который сотрудничал с известным футболистом Криштиану Роналду, нашли мертвым в одном из отелей швейцарского Цюриха.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю
Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, подсчитал Forbes.
Экономика
Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Недвижимость
Москве не хватает офисов
Стоимость аренды офисов в Москве показывает разноплановую динамику.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
Футбол
Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммену».
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Армия и оружие