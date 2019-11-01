Экономика

REGNUMREGNUMГраждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года пенсии в России размер страховой пенсии увеличится на 18%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.
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ПФР займется нелегально занятостью

Финмаркет31 октября в 01:40

В ПФР пообещали россиянам рост пенсий на 18%

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Путин подписал закон, который вряд ли обрадует пенсионеров

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REGNUM01 ноября в 11:06

Пенсии россиян могут значительно увеличиться

Первый Тульский30 октября в 22:38

В России за три года пенсии вырастут на 18%

БК5530 октября в 20:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
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Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

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Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве

«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.
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Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции.
ТАСС 10:19
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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Гидрометцентр допустил рекордные показатели по теплу по итогам года

2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сейчас он находится на втором месте после теплого 2016-го по итогам периода с января по октябрь, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Кино

Стало известно, когда выйдет новый фильм о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила в Твиттере, что сиквел анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" выйдет 8 апреля 2022 года.
РИА Новости вчера в 09:29
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«Салават Юлаев» сокрушил минское «Динамо» в матче КХЛ

Вести.Ru 09:01
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ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
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Бабченко подтвердил свой побег с Украины

Газета.Ru 06:15
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Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Происшествия

В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
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Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда

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Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
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Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 24 очка и сделавший 8 передач.
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Общество

Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь.
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Парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле

Парикмахера Рикардо Маркеса Феррейро, который сотрудничал с известным футболистом Криштиану Роналду, нашли мертвым в одном из отелей швейцарского Цюриха.
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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Экономика

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, подсчитал Forbes.
РБК вчера в 16:05
Экономика

Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии

Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Московский Комсомолец 08:37
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Москве не хватает офисов

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Коммерсантъ 04:01
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
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Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммену».
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Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР

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