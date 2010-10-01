Экономика
КоммерсантъГраждане попали под шквал кредитных предложений
Банкиры вернулись к проверенной практике — покупке баз контактов у ритейла. Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
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Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.Коммерсантъвчера в 18:03
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Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Финансы
Минфин решил увеличить расходы казны в 2020 году на 1,2 трлн рублей
Расходы казны в 2020 году могут быть увеличены на 1,2 трлн рублей по сравнению с текущим годом.
Известия вчера в 16:00
Политика
Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва 17 сентября в 07:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Политика
Алексей Шапошников избран спикером Мосгордумы
Москва. Северо-Запад 10:23
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета вчера в 08:13
Политика
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и другим госслужащим
Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.
РБК 10:35
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Футбол
France Football учредил приз имени Яшина для лучшего вратаря мира
France Football учредил новый приз им. Льва Яшина (Yachine Trophy), который будет вручаться лучшему вратарю мира.
Спорт БИЗНЕС Online 09:00
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
В Москве задержали полицейского, расстрелявшего своих коллег возле станции метро «Рязанский проспект», сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:40
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Политика
Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
РИА Новости 10:38
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15