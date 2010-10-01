Экономика
Sostav.ruБанки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями
Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант». Банкиры прибегли к проверенной схеме – они купили базы данных у ритейлеров.
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с чего всё началось
Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.Коммерсантъвчера в 18:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
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В Мурманской области начали строить ветропарк
В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт.
REGNUM 12:56
Политика
Главы МИД России и ФРГ обсудили по телефону «нормандский формат»
Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону пути реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015–2016 годах в «нормандском формате».
Известия 13:05
Общество
В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ
В интернете появилась петиция с просьбой уволить ректора вуза "Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписи на сообщество в социальных сетях", — говорится в тексте петиции, которую запустила бывшая студентка вуза Александра Папшанова.
Lenta.ru 11:01
Гаджеты
На iPhone пришла тёмная тема. Apple выпустила платформу iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
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Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
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Шоу-бизнес
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Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.
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Автоспорт
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Вместе с поляком Williams покинет и его спонсор – польская нефтегазовая компания PKN Orlen, но они не планируют уходить из Формулы 1 и сейчас ведут переговоры с другими командами.
F1news.ru 08:47
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
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Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
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