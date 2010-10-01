Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГраждане попали под шквал кредитных предложений

Банкиры вернулись к проверенной практике — покупке баз контактов у ритейла. Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъвчера в 18:03

Подробнее о событии

Банки открыли охоту на новых заемщиков

Ридус17:55

Граждане попали под «атаку» кредитных предложений

Мой Брянск08:34

Успеть до 1 октября: банки «атаковали» россиян кредитными предложениями

АМИТЕЛ07:40

Банки пытаются выдать максимум кредитов до 1 октября

ИА REX05:00

Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями

Sostav.ru03:35

Две вещи, из-за которых банки нас замучают в

ИА Клерк.Ру02:34

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Коммерсантъвчера в 18:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

РБК 18:54
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 17 сентября в 07:39
Армия и оружие

США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие

REGNUM вчера в 07:15
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о четырех обстрелах позиций силовиков в Донбассе

Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.
РИА Новости 06:25
Авто

В России начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Стартовали российские продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 1 910 000 рублей за базовую комплектацию.
Tvoe-avto.com 11:50
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Шоу-бизнес

Супруг Заворотнюк навестил ее в столичной клинике

Фигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, где по слухам проходит лечение его жена – актриса Анастасия Заворотнюк.
Москва 24 17 сентября в 09:57
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Политика

Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Гаджеты

Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Политика

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Газета.Ru 18:53
Автоспорт

Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы

В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Армия и оружие

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:52
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы

Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1.
МК-Спорт 16:55
Общество

«Аэрофлот» опроверг информацию о забастовке бортпроводников

В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы "Аэрофлота" выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.
Москва 24 07:01
Происшествия

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море, сообщила пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 04:29
Авто

Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.
Motor 03:16
Наука

Названы опасные последствия недостатка сна

Португальские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что недостаток и нарушения сна негативно влияют на здоровье кишечника.
Вечерняя Москва 15:46
Армия и оружие

В ДНР рассказали об иностранном «сафари» на людей в Донбассе

С началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в Донбасс прибывают иностранцы для участия в "человеческом сафари".
Радио Sputnik 14:53
Здоровье

Новый очаг африканской чумы свиней зафиксирован в селе Амурзет ЕАО

EAOmedia.ru вчера в 19:40
Происшествия

К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Происшествия

Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова

Телеканал 360° 18:43
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

«Искандер-М» поразил условного противника на учениях «Центр-2019»

ТАСС 18:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное