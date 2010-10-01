Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГраждане попали под шквал кредитных предложений

Банкиры вернулись к проверенной практике — покупке баз контактов у ритейла. Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
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с чего всё началось

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
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Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

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