Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.

Здоровье В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить» В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Наука В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц на Земле На территории Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц, живший на Земле около 62 миллионов лет назад, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Papers in Palaeontology.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Космос По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Авто Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России GAC GS8 сертифицирован для продаж на российском рынке.

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Армия и оружие Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

Футбол Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Наука Зубные имплантаты несут опасность для здоровья Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Шоу-бизнес Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.

Происшествия Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Космос Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".