Экономика
КоммерсантъГраждане попали под шквал кредитных предложений
Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
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Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался, что счастлив с Ксенией Собчак
Отечественный режиссер Константин Богомолов откровенно признался, что счастлив с Ксенией Собчак.
Актуальные Новости 04:46
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Здоровье
Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России.
Дни24 00:53
Наука
В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц на Земле
На территории Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц, живший на Земле около 62 миллионов лет назад, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Papers in Palaeontology.
Ugpressa.ru вчера в 15:01
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Космос
По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит
В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
XXII век вчера в 13:26
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 сертифицирован для продаж на российском рынке.
Тарантас Ньюс вчера в 23:07
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Армия и оружие
Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 14:36
Футбол
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.
OvideO.ru 17 сентября в 09:04
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Происшествия
Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова
Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Ведомости 06:15
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37