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Граждане с 1 сентября могут открывать рублевые банковские счета без личного присутствия

С 1 сентября в России вступит в силу закон, который разрешит гражданам получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации.
Lenta.ru
Граждане также смогут самостоятельно регистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) без посещения офиса банка.
ТАСС
Использовать загруженные биометрические слепки можно будет для получения отдельных финансовых и государственных услуг, перечень которых установит Банк России совместно с правительством.
ТАСС
Закон перенес с 1 января на 1 сентября 2022 года срок введения для банков с универсальной лицензией обязанности открывать вклады и выдавать кредиты через свои мобильные и интернет-банки, идентифицируя клиентов удаленно с помощью ЕБС.
ТАСС

Подробнее о событии

Граждане с 1 сентября могут открывать рублевые банковские счета без личного присутствия
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