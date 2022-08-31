Закон перенес с 1 января на 1 сентября 2022 года срок введения для банков с универсальной лицензией обязанности открывать вклады и выдавать кредиты через свои мобильные и интернет-банки, идентифицируя клиентов удаленно с помощью ЕБС.
В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.