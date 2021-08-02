КоммерсантъГраждане снова скупают лекарства, как в начале пандемииПо данным DSM Group, совокупная выручка фармритейлеров за полгода достигла 552,1 млрд руб., в то время как за тот же период 2020 года — 557,9 млрд руб.КоммерсантъВ RNC Pharma отмечают, что в первой половине 2021 года не наблюдалось такого ажиотажного спроса, как год назад, но избежать заметного падения выручки аптечным сетям помог рост цен на лекарства.КоммерсантъПо подсчетам аналитиков «Мегаптеки», наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.КоммерсантъПо словам гендиректора сети аптек «Поларт-Фарм» Даны Алборовой, покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при COVID-19 ксарелто, клексан и арепливир.Lenta.ruЧитать далееСвернутьС чего всё началосьГраждане снова скупают лекарства, как в начале пандемииВ RNC Pharma отмечают, что в первой половине 2021 года не наблюдалось такого ажиотажного спроса, как год назад, но избежать заметного падения выручки аптечным сетям помог рост цен на лекарства.Коммерсантъ18:07Подробнее о событииРоссияне вновь скупают лекарства, как в начале пандемииPiter.tv02:33Антикоагулянты достигли максимального объема продаж в аптеках за последние три годаФармацевтический вестниквчера в 07:36Общий доход аптечных сетей в РФ в I полугодии достиг 551 млрд рублейUrbc.Ru02:06Россияне бросились скупать лекарстваLenta.ru01:51Выручка аптечных сетей в первом полугодии составила 552 млрд рублей — она осталась на прошлогоднем уровнеRetailer.ru01:44Граждане снова скупают лекарства, как в начале пандемииКоммерсантъ18:07Россияне стали скупать лекарства, как в начале пандемииОбщественная служба новостей02:31Показать ещёОценить7Поделиться