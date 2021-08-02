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Коммерсантъ

Граждане снова скупают лекарства, как в начале пандемии

По данным DSM Group, совокупная выручка фармритейлеров за полгода достигла 552,1 млрд руб., в то время как за тот же период 2020 года — 557,9 млрд руб.
Коммерсантъ
В RNC Pharma отмечают, что в первой половине 2021 года не наблюдалось такого ажиотажного спроса, как год назад, но избежать заметного падения выручки аптечным сетям помог рост цен на лекарства.
Коммерсантъ
По подсчетам аналитиков «Мегаптеки», наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.
Коммерсантъ
По словам гендиректора сети аптек «Поларт-Фарм» Даны Алборовой, покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при COVID-19 ксарелто, клексан и арепливир.
Lenta.ru

С чего всё началось

Граждане снова скупают лекарства, как в начале пандемии

В RNC Pharma отмечают, что в первой половине 2021 года не наблюдалось такого ажиотажного спроса, как год назад, но избежать заметного падения выручки аптечным сетям помог рост цен на лекарства.
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