Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать856
с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
РБК26 февраля в 22:15

Подробнее о событии

О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках

REGNUM01:09

Россияне массово отказываются от банковских вкладов

URA.Ru26 февраля в 23:10

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

РИА Новостивчера в 04:29

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 01:30

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет

Коммерсантъ26 февраля в 23:15

Что скрывается за красивыми ставками накопительных счетов

Ведомостивчера в 16:41

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

РБК26 февраля в 22:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:24, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Лавров выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Турции после гибели военных в Сирийской Арабской Республике.
Life.ru 05:14
Армия и оружие

Новиков прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил, что Турция не заинтересована во вмешательстве НАТО в этот конфликт.
Дума ТВ 05:15
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
РБК вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение».
Expert.ru 00:06
Финансы

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Газета.Ru 05:47
Политика

Главу Монголии отправили на карантин после визита в Китай

REGNUM 03:37
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.
RT на русском 06:02
Общество

Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта

Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
ТАСС 04:24
Армия и оружие

В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО

Интерфакс 04:34
Общество

Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru вчера в 01:40
Общество

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 05:55
Происшествия

По делу получившего смертельные ожоги Вшивкова задержан полицейский

СК задержал бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Московскому району г. Калининграда по делу о получившем в этом отделе 20 октября 2019 года смертельные ожоги Иване Вшивкове.
Русский Запад 04:22
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
Здоровье

Второй случай заражения коронавирусом выявили в Грузии

В Грузии врачи выявили второй случай заражения коронавирусом в стране, сообщил генеральный директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает «Интерфакс».
МИР 24 05:52
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес избавилась от длинных волос

Лопес выглядела естественно без привычных длинных локонов и без макияжа. В свои 50 лет Дженнифер Лопес даст фору более молодым коллегам.
Uznayvse.ru 06:06
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Футбол

Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной

РИА Новости 04:56
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Общество

Соблазнение блондинкой инспектора ДПС с алкотестером попало на видео

В городе Арсеньеве Приморского края нетрезвая девушка превратила стандартную процедуру проверки на трезвость в сеанс соблазнения инспектора ДСП.
Рамблер 05:20
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к берегам Сирии

В Средиземное море направляются два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Деловое.ТВ 01:57
Армия и оружие

Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 05:29
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.
РБК вчера в 13:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное