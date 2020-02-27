«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

с чего всё началось

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Армия и оружие Новиков прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил, что Турция не заинтересована во вмешательстве НАТО в этот конфликт.

Общество Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.

Спорт Юрченко избран новым президентом ВФЛА Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.

Общество Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.

Происшествия По делу получившего смертельные ожоги Вшивкова задержан полицейский СК задержал бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Московскому району г. Калининграда по делу о получившем в этом отделе 20 октября 2019 года смертельные ожоги Иване Вшивкове.

Здоровье Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

Здоровье Второй случай заражения коронавирусом выявили в Грузии В Грузии врачи выявили второй случай заражения коронавирусом в стране, сообщил генеральный директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес избавилась от длинных волос Лопес выглядела естественно без привычных длинных локонов и без макияжа. В свои 50 лет Дженнифер Лопес даст фору более молодым коллегам.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.