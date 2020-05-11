Экономика
КоммерсантъГраждане теряют заработок и покой
Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.
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с чего всё началось
Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).Коммерсантъвчера в 17:41
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Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%
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20% может составить падение реальных располагаемых доходов населения во II квартале 2020 г
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