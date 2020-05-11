Экономика

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Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.
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Граждане теряют заработок и покой

Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).
Коммерсантъвчера в 17:41

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Доходы россиян вскоре упадут на 20 процентов, подсчитали аналитики

Вечерняя Казань02:35

Граждане теряют заработок и покой

Коммерсантъвчера в 17:41

Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%

Национальная служба новостей00:17

Экономисты предрекли россиянам потерю 20% доходов

Уралинформбюровчера в 23:20

«Коммерсант»: доходы россиян скоро упадут на 20%

URA.Ruвчера в 21:48

Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

Daily Storm01:09

Минус двадцать процентов

Ведомостивчера в 03:24
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Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X

Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews вчера в 16:51
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

Власти Москвы пояснили, что будет горожанам за отсутствие масок

С 12 мая в Москве действует масочный режим, в частности, люди будут обязаны носить маски и перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:01
Экономика

Российские комбайны обобрали в Казахстане

"Росспецмаш" в конце апреля обратился в правительство РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по отмене "дискриминационных условий" для российской сельхозтехники в Казахстане (письмо есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:41
Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru 09 мая в 15:00
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Авто

Провал века: автомобильный рынок России пережил катастрофическое падение

С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
74.ru 02:51
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Политика

Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».
РБК вчера в 10:25
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Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
156
Общество

В Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

ToDay News Ufa вчера в 10:16
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
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Футбол

«Барселона» вступит в борьбу за Вернера в случае неудачи с трансфером Мартинеса

«Барселона» постарается подписать нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, если не получится оформить трансфер форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Матч ТВ 02:51
Единоборства

Хабиб отреагировал на оскорбления Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Газета.Ru 01:46
Общество

В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим

Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
171
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Единоборства

Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи

Московский Комсомолец вчера в 18:51
Политика

Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Общество

Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru вчера в 10:30
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Общество

Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 15:10
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Авто

В обновлённом семействе BMW M5 появится версия CS

Версия CS расположится на вершине гаммы, а её битурбодвигатель V8 4.4 будет развивать больше сил и тяги, чем у седана M5 Competition (625 л.с. и 750 Н•м). Судя по другим CS-моделям, бизнес-седан получит более собранную подвеску, перенастроенные рулевое управление и более мощные тормоза, которые по умолчанию будут углеродокерамическими с шестипоршневыми суппортами на передней оси.
Драйв вчера в 07:38
Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
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Общество

Глеб Никитин назвал возможные сроки снятия ограничений в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возможных сроках для снятия ограничений в регионе.
Открытый Нижний 01:50
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Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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