Экономика
Daily StormЭкономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%
Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
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с чего всё началось
Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).Коммерсантъвчера в 17:41
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Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%
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