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Граждане торгуют валютой в соцсетях

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Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и мессенджерах может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»).
Lenta.ru
«Если в 1990-х каждый знал точку в городе, где собираются черные менялы, то теперь достаточно просто набрать запрос в поисковой строке»,— отмечает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Коммерсантъ
Согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», незаконной считается покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков.
Коммерсантъ
Эксперты, опрошенные газетой, считают, что за последовавшие четыре месяца население приобрело валюту еще на 4-6 миллиардов — итоговые суммы оказываются рекордными.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Ъ»: в России возник теневой валютный рынок в социальных сетях
Lenta.ru21:14
Граждане торгуют валютой в соцсетях
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Век валюты не видать?
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