Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и мессенджерах может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»).
«Если в 1990-х каждый знал точку в городе, где собираются черные менялы, то теперь достаточно просто набрать запрос в поисковой строке»,— отмечает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии.