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Граждане в России могут отказаться от покупки новостроек в пользу вторичного жилья

Как сообщает инвестиционно-риелторская компания «Альфа-Групп», из-за того, что в Российской Федерации в последнее время наблюдается чрезмерный рост цен на жилую недвижимость в новостройках, граждане, заинтересованные в приобретении квартиры, могут отдать предпочтение покупке на вторичном рынке жилья, стало известно «Evo-rus.com».В источнике
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С чего всё началось

Россиянам предрекли массовый отказ от новых квартир

Чрезмерный рост цен на жилье в российских новостройках может привести к тому, что потенциальные покупатели новых квартир просто уйдут на вторичный рынок, говорится в материалах инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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