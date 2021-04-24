Как сообщает инвестиционно-риелторская компания «Альфа-Групп», из-за того, что в Российской Федерации в последнее время наблюдается чрезмерный рост цен на жилую недвижимость в новостройках, граждане, заинтересованные в приобретении квартиры, могут отдать предпочтение покупке на вторичном рынке жилья, стало известно «Evo-rus.com».

С чего всё началось Россиянам предрекли массовый отказ от новых квартир Чрезмерный рост цен на жилье в российских новостройках может привести к тому, что потенциальные покупатели новых квартир просто уйдут на вторичный рынок, говорится в материалах инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Lenta.ru вчера в 04:00