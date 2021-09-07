Президент «Лукойла» допустил обвал рынка при цене нефти по $100 за баррель

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили — обрушению рынка», — сказал Алекперов.