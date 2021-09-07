Как отмечают российские эксперты, повышение цен на жилье, которое происходит сегодня, создало самый комфортный период для тех, кто имеет ипотеку и хочет закрыть долги перед банком, передает Российская газета.
«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили — обрушению рынка», — сказал Алекперов.
Российский телекоммуникационный холдинг Veon (владеет «Билайном») договорился с группой компаний «Сервис-Телеком» о продаже ей Национальной башенной компании (НБК) за 70,65 млрд руб. ($970 млн), сообщается на сайте холдинга.
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.