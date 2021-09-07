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Граждане в России могут погасить ипотеку при помощи сделки о продаже жилья с банком

Как отмечают российские эксперты, повышение цен на жилье, которое происходит сегодня, создало самый комфортный период для тех, кто имеет ипотеку и хочет закрыть долги перед банком, передает Российская газета.
Solenka.info
За последний год недвижимость по всей стране существенно подорожала.
Российская газета
Заместитель гендиректора Российского аукционного дома Ольга Желудкова назвала в беседе с «Российской газетой» ситуацию на рынке комфортной для должников.
Телеканал 360°
Эксперты отмечают, что оптимальный вариант — договоренность с банком о продаже жилья без специальных торгов с последующим погашением долга.
Национальная служба новостей

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Граждане в России могут погасить ипотеку при помощи сделки о продаже жилья с банком
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