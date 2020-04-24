Общество
Российская газетаГраждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа. Работодатели по спискам сотрудников могут оформлять пропуска на более длительный срок, сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Качанова.
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с чего всё началось
Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. После выхода публикации представитель Минкомсвязи уточнил, что срок действия такого пропуска составит 24 часа.РБК01:30
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