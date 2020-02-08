Общество
РБКВ Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане
МИД Японии, в свою очередь, сообщил, что гражданин этой страны также умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии. По последней информации, жертвами появившегося в декабре в Ухане коронавируса стали 724 человека.
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