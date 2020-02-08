Общество
Газета.RuГражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. Как отмечается, американцу было 60 лет.
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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Происшествия
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Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета, в результате которой погиб человек.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
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Одиннадцатилетняя школьница пропала в Самаре
Общество
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения.
Общество
Жителям Шанхая запретили находиться в общественных местах без масок
Власти крупнейшего китайского города Шанхай запретили местным жителям находиться в общественных местах без медицинских масок.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Наука
Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью
Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Наука
Ядерная зима на Земле окажет негативное влияние на экосистемы морей
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Политика
Трамп уволил посла США в ЕС, давшего показания по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который свидетельствовал по делу об импичменте.
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