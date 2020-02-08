В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. Как отмечается, американцу было 60 лет.

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

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