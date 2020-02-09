с чего всё началось

По данным ведомства, врачи вывили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся граждане США, Филиппин и Украины (один человек). У граждан РФ, находящихся на борту, на данный момент не был диагностирован вирус.

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Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене "Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Киберспорт Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.