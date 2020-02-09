Общество
REGNUMГражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess
По данным ведомства, врачи вывили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся граждане США, Филиппин и Украины (один человек). У граждан РФ, находящихся на борту, на данный момент не был диагностирован вирус.
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Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Единоборства
Французский дзюдоист Ринер потерпел первое поражение за 10 лет
Известный французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за последние 10 лет.
Общество
Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового авто.
Здоровье
Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди
В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум каждый двадцатый в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии.
Кино
Церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе
В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар».
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский ― автор музыки к «Республике ШКИД»
Слонимский был автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита» и «Король Лир», а также к балету «Икар».
Общество
Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время
Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут.
Происшествия
Профилактический рейд ГИБДД напугал улан-удэнцев
Политика
На Украине хотят убрать герб СССР с «Родины-матери» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем
Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Культура
Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)
В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Происшествия