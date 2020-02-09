Общество

REGNUMREGNUMГражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

По данным ведомства, врачи вывили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся граждане США, Филиппин и Украины (один человек). У граждан РФ, находящихся на борту, на данный момент не был диагностирован вирус.
Читать в источнике
Комментировать389
с чего всё началось
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении
 агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК12:31

Подробнее о событии

Украинец заразился коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess

Известия14:25

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Газета.Ru15:29

Психолог сообщил, что пассажирам лайнера в Японии морально тяжело находиться в карантине

Народные новости10:13

Среди новых случаев заражения коронавирусом на Diamond Princess россиян нет

Вести ФМ12:12

Член экипажа Diamond Princess поделился подробностями о заболевших на судне

News.ru14:39

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

РИА Новости14:04

Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии есть граждане Украины и Филиппин

ТАСС08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
РБК 18:58
Единоборства

Французский дзюдоист Ринер потерпел первое поражение за 10 лет

Известный французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за последние 10 лет.
Metaratings 08:21
Общество

Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Сахалин.Инфо 20:32
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового авто.
ФАН 00:43
Здоровье

Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди

В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум каждый двадцатый в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии.
Вести.Ru 10:50
Кино

Церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе

В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар».
NewInform 20:10
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Культура

Умер композитор Сергей Слонимский ― автор музыки к «Республике ШКИД»

Слонимский был автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита» и «Король Лир», а также к балету «Икар».
Афиша Daily 09:16
Общество

Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время

Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут.
Ведомости 17:03
Происшествия

Профилактический рейд ГИБДД напугал улан-удэнцев

Байкал-Daily 19:09
Политика

На Украине хотят убрать герб СССР с «Родины-матери» в Киеве

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
РЕН ТВ 12:42
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
ToDay News Ufa 13:13
Происшествия

В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин

По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем

Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
Аргументы и Факты 10:55
Шоу-бизнес

Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Московский Комсомолец 14:26
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело 04:52
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru 15:55
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 00:13
Культура

Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)

В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
ИноСМИ 16:20
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 03:53
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета 02:16
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:10
Киберспорт

Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles

B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
CyberSport.ru 07 февраля в 12:09
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
Происшествия

В Нижегородской области школьник погиб при катании на ватрушке

Открытый Нижний 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное