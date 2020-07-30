Общество
РИА НовостиГражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании
В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на сайте СК РФ.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Хоккей
Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Газета.Ru вчера в 16:07
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд
На 17 июля международные резервы страны составляли $574 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $8,7 млрд, или на 1,5%.
REGNUM 09:38
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 28 июля в 02:43
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Здоровье
В России зафиксировано 5 509 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось 5 509 случаев COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперштаб.
НИА-Красноярск 03:32
Здоровье
Переболевшие коронавирусом врачи РКБ начали получать выплаты
Как сообщает ToDay News Ufa, на данный момент 39 сотрудников получили выплаты по 68,8 тыс. рублей на человека.
ToDay News Ufa 08:38
Армия и оружие
Политолог объяснил, зачем России отправлять частных боевиков в Белоруссию
Первая заключается в том, что Минск якобы использовался частными боевиками, как хаб для того, чтобы вылететь в Судан, Ливию или ЦАР.
Росбалт 09:36
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Футбол
Стало известно, почему Вагнер Лав отказался от перехода в ЦСКА
Бразилец Вагнер Лав, ставший игроком «Кайрата», сообщил, что не принял предложение ЦСКА из-за отсутствия гарантий.
ProstoProSport 06:49
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян отказалась впускать Канье Уэста домой
Недавно Канье Уэст принес публичные извинения своей супруге, признавшись, что был неправ и обидел жену, а также поблагодарил Ким за всё, что она для него сделала.
Bimru.ru 02:46
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс вчера в 10:37
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Общество
Прокуроры предотвратили завышение цен на товары первой необходимости в 11 регионах
Прокуроры с начала года пресекли завышение цен на товары первой необходимости не менее чем в 11 регионах России.
ТАСС 07:46
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
Армия и оружие
Минобороны открыло на сайте раздел в честь 90-летия ВДВ
Министерство обороны России посвятило специальный раздел своего официального интернет-сайта 90-летию образования Воздушно-десантных войск.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Общество
Поправки в правила выплаты пенсий подготовил Минтруд
В документе указано, что даже после перехода на другой способ получения выплаты право выбрать желаемую дату доставки пенсии будет закреплено за пенсионером.
Live24 02:58
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Космос
Тропический шторм может задержать возвращение экипажа SpaceX на Землю
Тропический шторм во Флориде (США) может задержать запланированное возвращение первого экипажа SpaceX, 30 июля сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна 09:10