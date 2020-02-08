Общество

Lenta.ruLenta.ruГражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. Умершей было около 60 лет, она скончалась в четверг, 6 февраля.
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Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

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Американец умер от коронавируса в Ухане

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Зафиксирована первая смерть гражданина США от коронавируса

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В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК00:19

В Китае американец умер от коронавируса

РИА Новости00:19
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Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия

Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

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Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН вчера в 03:20
Культура

Российская певица выступит на церемонии «Оскар»

Gazeta.SPb вчера в 19:02
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 10:59
Гаджеты

Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Retailer.ru вчера в 12:38
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Политика

В Сочи начался второй раунд переговоров Путина и Лукашенко

Украина.ру вчера в 12:31
Экономика

Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной

Центробанк снизил ключевую ставку до шести процентов. Главный аргумент — замедление инфляции.
Вести.Ru вчера в 16:37
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Хоккей

Дронов, Светлаков и Шаров пропустят матч Евротура со сборной Швеции

Сборная Швеции домашний этап Евротура начала с победы в матче с Чехией (2:1).
Чемпионат 03:29
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Общество

В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков

Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Авто

Представили Hyundai Creta второго поколения

Hyundai Creta второго поколения оснащена 1,5-литровым дизельным мотором. Коробки передач - шестиступенчатые автоматические и механические.
RuNews24.ru 03:03
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна вчера в 06:52
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
РИА Новости 06 февраля в 22:59
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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Происшествия

В Екатеринбурге 10-летние девочки избили одноклассницу

В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП. Одноклассники избили 10-летнюю девочку после уроков.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Политика

Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Piter.tv вчера в 07:10
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
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«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru 06 февраля в 12:10
Хоккей

«Даллас» — «Миннесота»: встреча в Центральном

«Даллас» и «Миннесота» сыграют в одном из матчей за 8 февраля, на который мы предлагаем свой прогноз.
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