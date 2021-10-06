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Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой подозревается в хищении 9 млн рублей

Следствие просит арестовать Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой, подозреваемого в мошенничестве.
Фонтанка.Ру
В настоящее время Артур Стеценко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
МВД медиа
Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.
Взгляд.ру
29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей.
Известия

С чего всё началось

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 МВД Медиа сообщили, что Стеценко был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), где с 2017 по 2019 год незаконно получил более 9 млн рублей зарплаты, фонд возглавляла его жена Марина Ракова.

Подробнее о событии

Следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Артура Стеценко
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Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой подозревается в хищении 9 млн рублей
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