МВД Медиа сообщили, что Стеценко был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), где с 2017 по 2019 год незаконно получил более 9 млн рублей зарплаты, фонд возглавляла его жена Марина Ракова.
На платформе для стримеров Twitch (принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon) произошла масштабная утечка: на форуме 4Chan выложен файл весом 126 Гб, содержащий в том числе исходный код платформы, переписку и данные о доходах стримеров.
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана стал Михаил Гордин, в полномочия он вступит с 7 октября, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки.
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с лидером Сербии Александром Вучичем, который попросил помощи в связи с удорожанием газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.