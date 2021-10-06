У платформы Twitch произошла масштабная утечка данных

На платформе для стримеров Twitch (принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon) произошла масштабная утечка: на форуме 4Chan выложен файл весом 126 Гб, содержащий в том числе исходный код платформы, переписку и данные о доходах стримеров.