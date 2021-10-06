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Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой подозревается в хищении 9 млн рублей

Следствие просит арестовать Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой, подозреваемого в мошенничестве.
Фонтанка.Ру
Как сообщили в МВД России, спутник Раковой с 2017 по 2019 годы был фиктивно трудоустроен в Фонде новых форм развития образования, по заявлению руководства которого и заведено уголовное дело.
Smotrim.ru
В конце сентября стало известно, что экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 млн рублей.
Фонтанка.Ру
29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей.
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Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой подозревается в хищении 9 млн рублей
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