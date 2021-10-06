В конце сентября стало известно, что экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 млн рублей.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.