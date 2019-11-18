Комментаторы на 7-й минуте сказали, что "чувствуют уверенность в действиях российских футболистов".

с чего всё началось

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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