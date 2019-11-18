Футбол
Газета.RuГребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось
Комментаторы на 7-й минуте сказали, что "чувствуют уверенность в действиях российских футболистов".Sportbox.RUвчера в 16:50
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Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400
Россия и Саудовская Аравия в 2017 году подписали контракт на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Армия и оружие
Лавров: Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США
Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
Экономика
С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога
Новая система налогообложения позволит жителям Ленинградской области, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год, избежать оплаты подоходного налога, а также пошлины на добавочную стоимость.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Общество
Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
Политика
Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»
Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси
18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.
Политика
В ОБСЕ раскритиковали выборы в Белоруссии
Белоруссия при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ в сфере проведения выборов, они остаются актуальными Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам.
Политика
Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Названа дата начала производства нового внедорожника Lada 4х4
С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Политика
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
Ранее в МИД РФ сообщили, что 18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года "нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Экономика
РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Политика
Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии
Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).