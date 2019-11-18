Футбол

Газета.RuГазета.RuГребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось

Михаил Гребенщиков: «Наш футбол находится в одном известном месте»

Комментаторы на 7-й минуте сказали, что "чувствуют уверенность в действиях российских футболистов".
Sportbox.RUвчера в 16:50

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Экс-наставник сборной России назвал мнение Гребенщикова о футболе неинтересным

Газета.Ru04:12

Гребенщиков: Российский футбол - убогий и безликий!

Национальная служба новостей00:32

Гребенщиков: Футбол в России такой же дырявый, как шоу-бизнес

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Михаил Гребенщиков назвал российский футбол дырявым и убогим

VSE42.RU01:01

Гребенщиков резко высказался о российском футболе

RT на русском02:06

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Известия00:00

Михаил Гребенщиков: «Наш футбол находится в одном известном месте»

Sportbox.RUвчера в 16:50
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АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

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Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
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«Норникель» считает 2020 год переломным для рынка никеля

Эксперты "Норникеля" считают 2020 год переломным для рынка никеля, сообщает компания.
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Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
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Томас Цорн: «До 2022 года „Спартак“ хочет выиграть один-два трофея»

Было непонятно, куда клуб двигается. В 2022 году мы отмечаем столетие со дня основания. До тех пор хотим выиграть один-два трофея.
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«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту

Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
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Скандал разгорелся из-за съемок порноактрис в историческом музее

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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

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МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям

Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
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Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
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Миллиардер Рыбаков вручит премию в $1 млн лучшему предпринимателю в сфере образования

Forbes объявил о том, что совместно с «Рыбаков Фондом» проведет конкурс с призом в $1 млн среди предпринимателей, создающих инновационные решения, которые изменят будущее образования.
Forbes вчера в 07:16
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
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Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат вчера в 09:45
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Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно приземлился в Нью-Йорке

Народные новости вчера в 22:05
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
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Кино

Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»

News.ru вчера в 10:06
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Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
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Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
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Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз

Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.
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Руководитель отдела полиции в Чечне пошутил про воспитание пистолетом

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Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 вчера в 13:30
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Президента Сербии Вучича выписали из больницы

Президента Сербии Александра Вучичича после курса лечения выписали из Военно-медицинской академии в Белграде.
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Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
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ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

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В Эрмитаже представили шедевр Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»

Из флорентийской галереи Уффици в петербургский Эрмитаж привезли шедевр Боттичелли.
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В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости 01:17
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