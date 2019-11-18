Футбол
Газета.RuГребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось
Комментаторы на 7-й минуте сказали, что "чувствуют уверенность в действиях российских футболистов".Sportbox.RUвчера в 16:50
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Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Политика
Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Киберспорт
Анонсировано продолжение самого успешного клона Diablo — Path of Exile
Разработка сиквела многопользовательской компьютерной игры Path of Exile, ставшей самым известным клоном Diablo, анонсирован компанией-разработчиком Grinding Gear Games, сообщает 17 ноября портал Games Radar.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Кино
Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»
Общество
Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска
Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Армия и оружие
National Interest назвал новый образец «Калашникова» русским супероружием
Эксперт американского журнала National Interest в области стрелкового оружия Чарли Гао восхитился новым образцом винтовки АК-12 производства концерна «Калашников».
Общество
Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе
В Санкт-Петербург на следующей неделе придет похолодание. Синоптики обещают, что в городе установится минусовая температура.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Происшествия
В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина
В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
Политика
Представители белорусской оппозиции не прошли в парламент
В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения "Белая Русь".
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой в СССР крылатой ракеты
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
Происшествия
Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд
Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
Общество
Список желаний 10-летней девочки на Рождество поразил соцсети
В Лос-Анджелесе 10-летняя девочка составила список подарков на Рождество. Ее отец опубликовал его на странице в социальной сети «Твиттер».
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Кино
Актёры «Лиги Справедливости» хотят увидеть версию фильма от Зака Снайдера
Исполнители главных ролей в фильме «Лига Справедливости» Бен Аффлек и Галь Гадот заявили о своём желании увидеть версию этой картины от режиссёра Зака Снайдера.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Общество
Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров
Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.