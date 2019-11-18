Футбол

Газета.RuГазета.RuГребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось

Михаил Гребенщиков: «Наш футбол находится в одном известном месте»

Комментаторы на 7-й минуте сказали, что "чувствуют уверенность в действиях российских футболистов".
Sportbox.RUвчера в 16:50

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Гребенщиков резко высказался о российском футболе

RT на русском02:06

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Газета.Ruвчера в 21:35

Михаил Гребенщиков назвал российский футбол дырявым и убогим

VSE42.RU01:01

Гребенщиков: Российский футбол - убогий и безликий!

Национальная служба новостей00:32

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Известия00:00

Гребенщиков: Футбол в России такой же дырявый, как шоу-бизнес

Нева Спорт01:46

Михаил Гребенщиков: «Наш футбол находится в одном известном месте»

Sportbox.RUвчера в 16:50
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Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
ТАСС 03:36
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 16 ноября в 14:30
Киберспорт

Анонсировано продолжение самого успешного клона Diablo — Path of Exile

Разработка сиквела многопользовательской компьютерной игры Path of Exile, ставшей самым известным клоном Diablo, анонсирован компанией-разработчиком Grinding Gear Games, сообщает 17 ноября портал Games Radar.
Красная весна вчера в 16:58
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Кино

Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»

News.ru вчера в 10:06
Общество

Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
РБК 01:39
Армия и оружие

National Interest назвал новый образец «Калашникова» русским супероружием

Эксперт американского журнала National Interest в области стрелкового оружия Чарли Гао восхитился новым образцом винтовки АК-12 производства концерна «Калашников».
ПолитРоссия вчера в 12:53
Общество

Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе

В Санкт-Петербург на следующей неделе придет похолодание. Синоптики обещают, что в городе установится минусовая температура.
КП - Санкт-Петербург вчера в 09:13
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Происшествия

В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
РБК 03:14
Политика

Представители белорусской оппозиции не прошли в парламент

В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения "Белая Русь".
Московский Комсомолец вчера в 22:50
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой в СССР крылатой ракеты

Актуальные Новости 16 ноября в 01:04
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Происшествия

Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 02:00
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Общество

Список желаний 10-летней девочки на Рождество поразил соцсети

В Лос-Анджелесе 10-летняя девочка составила список подарков на Рождество. Ее отец опубликовал его на странице в социальной сети «Твиттер».
Мойка78 вчера в 00:03
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 16 ноября в 07:44
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Кино

Актёры «Лиги Справедливости» хотят увидеть версию фильма от Зака Снайдера

Исполнители главных ролей в фильме «Лига Справедливости» Бен Аффлек и Галь Гадот заявили о своём желании увидеть версию этой картины от режиссёра Зака Снайдера.
REGNUM 03:14
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Общество

Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров

Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Петербургский дневник вчера в 23:29
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