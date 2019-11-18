Комментаторы на 7-й минуте сказали, что "чувствуют уверенность в действиях российских футболистов".

с чего всё началось

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Спорт Глава СБР Драчев объяснил отсутствие Глазыриной в составе сборной Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Экономика ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).

Энергетика Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Технологии Автомобильный Shazam: состояние двигателя машины определят по звуку Предполагается, что пользоваться сервисом можно будет через мобильное приложение на смартфоне, которое, записав звук работающего двигателя (подобно обычному «Шазаму»), проанализирует его в системе и выдаст результат.

Гаджеты Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Общество В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

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Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО, — а также РСПП, фонда управления «Сколково» Фонда поддержки 57-й школы в Москве.

Финансы Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт Украина с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, с таким утверждением выступила статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Гаджеты Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.

Технологии Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского университета) готовят к космическим испытаниям революционную систему "умной оптики", внедрение которой позволит в 100 раз удешевить создание массовых группировок спутников визуального наблюдения, сообщила пресс-служба вуза.