Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГреческая бригада арбитров рассудит сборные Шотландии и России

Сборная Шотландии на своем поле примет команду России в матче отборочного цикла Евро-2020. Предстоящую встречу обслужит арбитр Тасос Сидиропулос, помогать ему будут лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.
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Матч Шотландия — Россия будет судить греческий судья

Sport24.ru10:52

Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

Спорт-Экспресс09:36

Греческая бригада арбитров будет работать на матче Шотландия - Россия

Sport.ru09:14

Матч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров

Чемпионат10:10

Греческая бригада арбитров рассудит сборные Шотландии и России

Матч ТВ10:06

Греческая бригада арбитров рассудит сборные Шотландии и России

Sportbox.RU10:06

Греческие судьи будут работать на матче России с Шотландией

Sports.ru10:17
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