Футбол
Sportbox.RUГреческая бригада арбитров рассудит сборные Шотландии и России
Сборная Шотландии на своем поле примет команду России в матче отборочного цикла Евро-2020. Предстоящую встречу обслужит арбитр Тасос Сидиропулос, помогать ему будут лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.
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