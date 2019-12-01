с чего всё началось

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Общество В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.

Политика Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Футбол Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».

Общество Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.

Политика Парламент Ирака принял отставку премьер-министра Парламент Ирака принял отставку премьер-министра страны Аделя Абдель-Махди после нескольких недель уличных протестов.

Общество Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

Происшествия Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом Обстоятельства смерти ребенка неизвестны Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, которую нашли в городе Красный Кут, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

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Космос Aeon (Великобритания): жизнь на Марсе (Aeon Magazine) Вид зазубренных скал снаружи служит постоянным напоминанием о том, что наш мир, в котором мы решили прожить год в рамках эксперимента по исследованию особенностей жизни на Марсе, — враждебный и чрезвычайно загадочный.

Космос Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Общество Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Футбол «Реал» был заинтересован в приглашении Моуринью The Sun добавляет, что в услугах 56-летнего тренера были заинтересованы такие клубы, как дортмундская Боруссия, Милан, Лион и китайский Гуанчжоу Эвергранд, предлагавший португальцу около 40 миллионов фунтов стерлингов за один сезон.

Происшествия В Великобритании задержано судно с российским экипажем Посольство России в Великобритании выясняет обстоятельства задержания нигерийского судна "Джирех", на борту которого находятся наши соотечественники.

Армия и оружие Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.

Футбол «Уотфорд» уволил главного тренера Руководство «Уотфорда» решило уволить наставника команды Кике Санчеса Флореса.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Авто «Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.