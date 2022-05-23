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Греческая компания DEPA оплатила «Газпрому» апрельские поставки газа в евро

Греческая газовая компания DEPA осуществила расчеты с «Газпромом» за апрельские поставки природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.
Lenta.ru
"В продолжение сотрудничества с греческими властями, платеж был произведен в евро, в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом", и был полностью безопасным", - сообщило агентство.
РИА Новости
"Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены", - сообщило АМНА.
РИА Новости
Прежде, чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) ждали решения Еврокомиссии.
РИА Новости

Подробнее о событии

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