Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ, сообщил Александр Мураховский — главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске, где находится Навальный.
Врач-гинеколог Евгения Пекарева отмечает, что лишние жировые отложения на животе могут накапливаться в результате повышения аппетита из-за чувствительности к «гормону сытости» или из-за неправильной работы яичников, щитовидки и надпочечников.
На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
По данным агентства «Оперативное прикрытие» 20 августа после получения анонимных угроз были проверены аэропорт «Пулоково», семь вокзалов, 292 офиса Сбербанка, 37 больниц и роддомов, 51 торговый центр, 122 аптеки, в общей сложности 510 объектов.
«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идёт о злонамеренной лжи о том, что армия Сербии якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты», — цитирует Вучича РИА Новости.
Симферополь, 21 августа 2020, 10:05 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 21 августа на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.