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Газета.Ru
Газета.Ru

Греческая полиция арестовала защитника «МЮ» Магуайра

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайр был арестован в Греции. Об этом сообщает Protothema.gr.В источнике
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Sport24.ru

Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр арестован в Греции за нападение на полицейских

Sport24.ru06:28
Спорт-Экспресс

В «Манчестер Юнайтед» подтвердили информацию о задержании Магуайра в Греции

Спорт-Экспресс06:18
Матч ТВ

Магуайр арестован во время отдыха в Греции

Матч ТВ06:16
RT на русском

СМИ: Капитан МЮ Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими в баре

RT на русском06:14
Sports.ru

«МЮ» знает о задержании Магуайра. Игрок сотрудничает с властями Греции

Sports.ru06:10
Чемпионат

В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали арест Гарри Магуайра

Чемпионат06:24
Metaratings

Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр арестован за драку с полицейскими

Metaratings06:19

Врачи назвали основной диагноз Навального

Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ, сообщил Александр Мураховский — главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске, где находится Навальный.
Врачи назвали основной диагноз Навального
РБК07:07
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Врачи назвали причины, из-за которых растет объем талии у женщин

Врач-гинеколог Евгения Пекарева отмечает, что лишние жировые отложения на животе могут накапливаться в результате повышения аппетита из-за чувствительности к «гормону сытости» или из-за неправильной работы яичников, щитовидки и надпочечников.
Evo-rus.com01:38
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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В Петербурге вновь «минируют» суды и торговые сети

По данным агентства «Оперативное прикрытие» 20 августа после получения анонимных угроз были проверены аэропорт «Пулоково», семь вокзалов, 292 офиса Сбербанка, 37 больниц и роддомов, 51 торговый центр, 122 аптеки, в общей сложности 510 объектов.
REGNUM06:38

Павел Прилучный не станет сниматься с бывшей женой в одном сериале

Продюсеры сериала «В клетке» подтвердили, что в новом сезоне звезда из Новосибирска Павел Прилучный будет сниматься без своей бывшей супруги Агаты Муцениеце.
Московский Комсомолец Новосибирск19 августа в 10:08

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Вучич опроверг вмешательство армии Сербии в ситуацию в Белоруссии

«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идёт о злонамеренной лжи о том, что армия Сербии якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты», — цитирует Вучича РИА Новости.
RT на русском06:08

В Крыму подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 21 августа 2020, 10:05 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 21 августа на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:05
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