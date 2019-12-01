Политика
Российская газетаГреческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ
Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор, чтобы обсудить проблему раскола на Украине и в мировом православии, который был вызван решением Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ - так называемой Православной церкви Украины.
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Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ
Российская газетавчера в 16:38
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Происшествия
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Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе
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Политика
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Общество
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Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
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Политика
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Технологии
Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM
Заявление Google о достижении огромного превосходства квантового компьютера над обычными опровергли исследователи из IBM 22 октября в статье на собственном-интернет портале.
Общество
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С 1 декабря россиян ждет несколько важных нововведений. «МИР 24» рассказывает о самых заметных из них.
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Наука
Инфекционный рак моллюсков распространяется по океанам
Новое исследование ученых из США, Европы и Южной Америки прослеживает распространение редкого типа болезни — инфекционного рака — среди двустворчатых моллюсков в Атлантическом и Тихом океанах.
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Зарубежные ученые пришли к выводу, что начинать утро с кофе - хорошая привычка.
Армия и оружие
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Общество
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На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
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Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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