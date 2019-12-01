Политика

Российская газетаРоссийская газетаГреческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ

Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор, чтобы обсудить проблему раскола на Украине и в мировом православии, который был вызван решением Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ - так называемой Православной церкви Украины.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ

Российская газетавчера в 16:38

Греческие митрополиты предложили обсудить украинский раскол на всеправославном соборе

Вести.Ruвчера в 15:39

Греческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине

РЕН ТВвчера в 11:04

Митрополиты Греции попросили собрать всеправославный собор по Украине

Известиявчера в 13:40

Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор по проблеме ПЦУ

ТАССвчера в 13:04

Четыре греческих митрополита хотят обсудить ПЦУ

Аргументы и Фактывчера в 14:51

Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

РИА Новостивчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Известия вчера в 23:08
Кино

В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Культуромания 00:49
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
RT на русском 03:23
Происшествия

В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.
Коммерсантъ 03:05
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Здоровье

Годовалая пациентка уволенного Каабака умерла, не дождавшись операции

Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
ФедералПресс 27 ноября в 22:57
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости вчера в 11:46
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews вчера в 15:04
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва 29 ноября в 23:45
Политика

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Технологии

Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM

Заявление Google о достижении огромного превосходства квантового компьютера над обычными опровергли исследователи из IBM 22 октября в статье на собственном-интернет портале.
Красная весна вчера в 01:55
Общество

Россиян 1 декабря ждет несколько важных нововведений

С 1 декабря россиян ждет несколько важных нововведений. «МИР 24» рассказывает о самых заметных из них.
МИР 24 вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Наука

Инфекционный рак моллюсков распространяется по океанам

Новое исследование ученых из США, Европы и Южной Америки прослеживает распространение редкого типа болезни — инфекционного рака — среди двустворчатых моллюсков в Атлантическом и Тихом океанах.
Полит.ру 28 ноября в 02:30
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Наука

Ученые назвали «утренний» напиток, предотвращающий смертельные болезни

Зарубежные ученые пришли к выводу, что начинать утро с кофе - хорошая привычка.
РЕН ТВ 01:40
Армия и оружие

Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

«В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер"», - рассказали в ведомстве.
ТК Звезда вчера в 23:59
Общество

Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»

В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Известия вчера в 09:49
Космос

На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен

Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Lenta.ru 29 ноября в 11:01
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Технологии

Разработчики Operation Black Mesa опубликовали новые скриншоты из игры

CyberSport.ru вчера в 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное