Политика
РЕН ТВГреческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине
Четыре митрополита Элладской православной церкви составили открытое письмо и направили его предстоятелям православных церквей, призывая собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы. Об этом в субботу, 30 ноября, информирует РИА "Новости".
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