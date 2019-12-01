Политика
РЕН ТВГреческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине
Четыре митрополита Элладской православной церкви составили открытое письмо и направили его предстоятелям православных церквей, призывая собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы. Об этом в субботу, 30 ноября, информирует РИА "Новости".
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Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ
Российская газетавчера в 16:38
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