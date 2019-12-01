Политика

РЕН ТВРЕН ТВГреческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине

Четыре митрополита Элладской православной церкви составили открытое письмо и направили его предстоятелям православных церквей, призывая собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы. Об этом в субботу, 30 ноября, информирует РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ

Российская газетавчера в 16:38

Греческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине

РЕН ТВвчера в 11:04

Четыре греческих митрополита хотят обсудить ПЦУ

Аргументы и Фактывчера в 14:51

Митрополиты Греции попросили собрать всеправославный собор по Украине

Известиявчера в 13:40

Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор по проблеме ПЦУ

ТАССвчера в 13:04

Греческие митрополиты предложили обсудить украинский раскол на всеправославном соборе

Вести.Ruвчера в 15:39

Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

РИА Новостивчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США

Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Военное дело 03:20
Общество

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
Хоккей

Российский хоккеист был уволен из команды из-за роскошной жены-канадки

23-летнего Никиту Щербака уволили из хоккейного клуба «Авангард». Поводом для этого стала его соблазнительная жена Лорен.
Woman.ru 04:34
Политика

МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 29 ноября в 09:35
Общество

Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

39-летняя певица призналась, что сделала операцию на груди из-за наследственного заболевания.
Medical Note вчера в 22:17
Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Власти Украины вдвое увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого до сих пор возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, будет увеличено вдвое с 2020 года, рассказал Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".
Экономика сегодня 01:13
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Игры

Xbox Game Studios будет выпускать игры для новой консоли каждые три–четыре месяца

Компания стремится использовать растущее число внутренних студий для выпуска большего количества игр на ПК и Xbox.
3DNews 04:51
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Футбол

«Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Сочи" сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщается на официальной странице "Сочи" в Twitter.
РИА Новости вчера в 10:32
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости 05:05
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова

Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
РИА Новости 01:39
Общество

Гороскоп на неделю с 1 декабря: эти знаки ждет белая полоса

Новогодняя сказка: 3 знака зодиака встретят любовь в конце декабря Эти подарки не стоит дарить на Новый, 2020 год Служба информации ИД "Волгоградская правда".
Родной город 01:08
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Чита.Ру вчера в 05:01
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Политика

Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Lenta.ru 04:54
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
RT на русском вчера в 12:57
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное